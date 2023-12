Stiri pe aceeasi tema

- Cum ar fi daca ați putea face ca pașii pe care ii faceți sa conteze mai mult? Tot ce trebuie sa faci este sa le schimbi direcția, potrivit doctorului Michael Mosley, scrie The Sun .Medicul și gazda podcastului Just One Thing a declarat ca mersul cu spatele in loc de inainte timp de doar cateva minute…

- Sindicatul polițiștilor Europol a postat, astazi, 3 noiembrie, un mesaj cu privire la cazul lui Dorian Popa, in care afirma ca rezultatul INML la raportul toxicologic este pozitiv. “Pentru toți cei care ne-au certat pentru clarificarile legate de incidentul cu Dorian Popa, lasam mai jos dovada vie (poza)…

- Proprietațile și performanța unei lenjerii de pat sunt determinate de materialul și țesatura acesteia. De exemplu, anumite tipuri de lenjerii de pat sunt respirabile și racoroase, in timp ce altele tind sa fie grele și izolante. In cele din urma, cel mai bun material pentru lenjeria de pat depinde de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, sambata, ca, in contextul deteriorarii situatiei de securitate din regiune, a fost actualizat avertismentul de calatorie pentru Republica Libaneza, scrie Agerpres . „MAE recomanda ferm parasirea imediata a zonelor din sudul Libanului (regiunea din sudul…

- A bea apa pe stomacul gol imediat dupa trezire este un obicei comun in randul japonezilor. Motivul pentru care mulți și-au facut acest obicei este ca, potrivit unor informații, ar avea numeroase beneficii pentru sanatate pe care le ofera. Mai multe studii au dovedit ca apa bauta pe stomacul gol poate…

- Avocata Violeta Gașițoi vine cu o recomandare pentru tinerii care iși cer iubita in casatorie in mod public, in fața rudelor, prietenilor. „Opriți acest obicei care creeaza pentru multe persoane anxietate și chiar daca va fi un „Da”, acesta de multe ori se constata ca nu e sincer și va urma un divorț,…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a transmis o adresa unitaților sanitare din județ, in contextul creșterii numarului de cazuri de imbolnavire cu COVID-19. DSP Timiș recomanda managerilor implementarea la nivelul unitaților sanitare a masurilor in vederea preintmpinarii apariției unor evenimente…

- Astenia de toamna reprezinta un set de simptome și efecte psihologice care te pot afecta in tranziția dintre vara și toamna. Este un fenomen real, dar adesea subestimat, care poate avea un impact semnificativ asupra calitații vieții in aceasta perioada de schimbare. Se instaleaza ca o stare de oboseala,…