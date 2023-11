Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni vor unul dintre implanturile cerebrale dezvoltate de Neuralink, transmite un articol Bloomberg recent, semnat de unul dintre biografii lui Elon Musk, Ashlee Vance. Compania miliardarului a primit aprobarea FDA pentru a lansa testele pe oameni, dar nu a gasit inca persoana care sa fie dornica…

- Compania de neurotehnie a lui Elon Musk, Neuralink, recruteaza persoane cu dizabilitați grave pentru a testa pe aceștia siguranța cipurilor cerebrale. Potrivit companiei, obiectivul proiectului este de a „acorda oamenilor capacitatea de a controla un cursor sau o tastatura de calculator doar cu ajutorul…

- O comisie independenta de evaluare a dat aprobarea pentru a incepe recrutarea de pacienți in primul sau studiu pe oameni al start-up-ului Neuralink, al lui Elon Musk. Compania cauta persoane cu paralizie pentru a testa dispozitivul sau experimental in cadrul unui studiu de șase ani, potrivit The Guardian.Neuralink…

