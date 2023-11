Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a patra ediție a Festivalului de Film Romanesc din Washington se va desfașura in perioada 2-5 noiembrie 2023, la E Street Cinema, unul dintre cele mai cunoscute cinematografe din capitala americana. Cel mai mare eveniment de promovare a cinematografiei naționale derulat in spațiul nord-american,…

- Partea intai a ultimului sezon al „The Crown”, creat de Peter Morgan, va debuta pe Netflix la 16 noiembrie. Primele patru episoade descriu relatia care infloreste intre Printesa Diana si Dodi Fayed, inainte de calatoria fatidica cu masina care a adus cu sine consecinte devastatoare. In prima lor vara…

- Silvia Cusursuz este o fosta monteuza de film și realizatoare Radio Romania. Primele decenii ale carierei sale au fost marcate de montajul de film. A lucrat cu nume importante ale cinematografiei romanești, cum ar fi regretatul Ion Popescu-Gopo. La cea de-a 43–a ediție a festivalului de la Gura Humorului…

- Dupa o campanie scurta de marketing, Ford a dezvaluit o revelație in industria auto. Este vorba despre primul Ford Ranger plug-in hybrid. Aceasta versiune va intra in producție la finalul acestui an, iar primele modele vor fi livrate in primele luni ale anului 2024. De notat faptul ca Ford a ales sa…

- Filmul ”In lipsa de aer”, regizat de Moldvai Katalin (Ungaria), dupa povestea unei profesoare din Turda, Adela Stan, care a fost a fost atacata de un parinte și sancționata de CA-ul școlii pentru ca le-a recomandat elevilor dintr-a X-a sa se uite la un film artistic, cu Leonardo di Caprio in rol principal…

- Sylvester Stallone, 77 de ani, starul din seria „Rocky”, a vizitat Vaticanul, vineri, 8 septembrie. Actorul american, Frank, fratele lui, sotia sa, Jennifer, si cele trei fiice ale lor, Sophia, Sistine si Scarlet, au fost primiți de Papa Francisc (86 de ani), relateaza revista Variety, citata de agenția…

- N. Dumitrescu Dupa ani buni in care a fost lasat prada degradarii și vandalizarii, Cinema ”Premiera”, fostul Cinemascop din centrul Ploieștiului, va fi preluat de catre primarie. Decizia a fost luata la sfarșitul saptamanii trecute, prin vot, in ședința Consiliului Local Ploiești, preluarea urmand sa…

- SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timișoara, numele complet al echipei alb-violete din aceasta vara, are un nou jucator din SUA in lot. Este vorba de Antonio Makale Foreman, care evolueaza pe postul de guard si a jucat ultima data in Bosnia. Foreman (26 de ani pe 3 septembrie) a jucat sezonul trecut la KK…