Netflix: Sezonul cinci din „Stranger Things” va fi şi ultimul Sezonul cinci al serialului „Stranger Things” a fost prezentat de Netflix. Platforma de streaming a precizat ca acesta va fi si ultimul, scrie Variety. Creatorii serialului, fratii Matt si Ross Duffer, le-au transmis fanilor intr-o scrisoare ca sezonul patru va fi impartit in doua, o parte fiind difuzata pe 27 mai si a doua pe 1 iulie. „Acum sapte ani, am planuit un arc narativ complet pentru Stranger Things. Atunci, am gandit povestea pe patru sau cinci sezoane. S-a dovedit prea lunga pentru a fi in patru, dar ne indreptam catre final”, au spus ei. Ei promit povesti palpitante in universul „Stranger… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul cinci al serialului „Stranger Things" a fost prezentat de Netflix. Platforma de streaming a precizat ca acesta va fi si ultimul, scrie Variety. Creatorii serialului, fratii Matt si Ross Duffer, le-au transmis fanilor intr-o scrisoare ca sezonul patru va fi impartit in doua, o parte fiind difuzata…

- Grecia ar vrea ca anul acesta sa primeasca turiști incepand cu 1 martie, mai devreme decat in oricare alt an. Astfel, se anunța o relaxare a restricțiilor anti-COVID. „Tara noastra ia toate masurile pregatitoare necesare in acest an pentru a putea primi vizitatori in sezonul estival mai devreme ca pana…

- Pilotii de Formula 1 si membrii staff-urilor tehnice trebuie sa faca dovada vaccinarii anticovid pentru a putea participa la noua editie a Campionatului Mondial, care va incepe pe 20 martie, in Bahrain. Federatia internationala de automobilism (FIA), care impune aceasta cerinta inclusiv jurnalistilor…

- Ianuarie a venit și a și plecat, dar nu-i nimic, pentru ca am pregatit pentru tine cateva filme și seriale la care sa te uiți in luna februarie. Netflix anunța, de asemenea, noi sezoane și episoade din serialele pe care e mai mult ca sigur sa le fi inceput deja. Dark Desire Un serial in care Alma, casatorita,…

- Serialul „Emily in Paris”, cu Lily Collins in rol principal, va avea doua noi sezoane, a anuntat luni Netflix. Sezonul secund a fost lansat pe 22 decembrie si a debutat in Top 10 Netflix global si in fruntea listei in 94 de tari, cu 107,6 milioane de ore vizionate in perioada 22 – 26 decembrie 2021.…

- Simona Halep (30 de ani, locul 20 WTA si cap de serie numarul 2) va debuta, miercuri, in sezonul 2022, la competitia de categorie WTA 250 Melborune Summer Set 1. Fostul lider Mondial va juca, nu inainte de ora 11.30, pe Rod Laver Arena, cu australianca Destanee Aiava, locul 316 WTA, venita din calificari,…

- Stratul de zapada din Poiana Brașov masoara deja jumatate de metru. Sezonul de schi se va deschide oficial de Craciun Momentan nu se poate schia in Poiana Brașov, insa turiștii se folosesc de vremea favorabila pentru a se da cu sania. Meteorologii au emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod galben…

- Volumul 2 al celui de-al cincilea sezon apare pe 3 decembrie 2021. Totuși, actorii anunța un nou sezon. Sezonul șase va fi disponibil pe Netflix in 2023, dar data nu este inca cunoscuta. The post Casa de Papel nu se termina! Un nou sezon va aparea in 2023 appeared first on Puterea.ro .