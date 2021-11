Netflix lansează un magazin care vinde piesele iconice din serialul „Emily in Paris” Cu cateva saptamani inainte de lansarea sezonului 2, programata pentru 22 decembrie, Netflix a anunțat deschiderea unui magazin online de unde fanii serialului pot cumpara piesele iconice purtate de actori. Cu doar un an in urma, Netflix lansa serialul Emily in Paris, o comedie romantica, care a prezentat capitala Franței... The post Netflix lanseaza un magazin care vinde piesele iconice din serialul „Emily in Paris” appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

