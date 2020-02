Stiri pe aceeasi tema

- Lewis Capaldi si rapperul londonez Dave au fost marii caștigatori ai Brit Awards, gala care s-a ținut marți seara pe O2 Arena din Londra. Dupa ce a stat șapte saptamani pe prima poziție in topul britanic și a fost cel mai bine vandut single din Marea Britanie in 2019, ”Someone You Loved” i-a adus lui...…

- Dupa ce a transmis ca va concedia circa 500 de angajați (10% din total) de la uzina unde sunt produse Range Rover Evoque și Land Rover Discovery Sport, grupul britanic JLR anunța noi masuri in contextul scaderii vanzarilor cu 6% in 2019. Jaguar Land Rover va micșora producția la doua fabrici, respectiv…

- Selectia Nationala Eurovision 2020 se va face dupa o noua procedura. ”Dupa o analiza a specificitatilor pietei muzicale din Romania, a diferitelor modalitati de selectie la care au apelat, in acest an, si alte televiziuni publice din Europa, cum ar fi cele din Spania, Grecia, Rusia, Cipru, Bulgaria,…

- Regina Elisabeta a II-a este de acord cu o „perioada de tranzitie” in care printul Harry si sotia sa Meghan vor petrece timp in Canada si Marea Britanie. Suverana, care s-a intalnit luni cu printul de Wales, ducele de Cambridge si ducele de Sussex, a analizat urmatorii pasi care vor fi facuti in relatia…

- Productia de televiziune „Chernobyl” a castigat Globul de Aur pentru cea mai buna miniserie/ lungmetraj TV la cea de-a 77-a gala de decernare a acestor trofee de prestigiu, atribuite duminica seara la Los Angeles de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.…

- "The Witcher" este un nou serial de televiziune pentru Netflix. Se bazeaza pe seria de carți cu același nume a scriitorului polonez Andrzej Sapkowski. Cele opt episoade din sezonul 1 sunt deja disponibile pe Netflix, din 20 decembrie. Mai exista și o serie de jocuri video cu același nume, care a prins…

- Cu o saptamana inainte de premiera The Witcher, Henry Cavill a surprins fanii cu al doilea trailer și cel final, in cadrul unui eveniment in Manila, Filipine, unde a participat alaturi de producatoarea Lauren Schmidt Hissrich. The Witcher are premiera globala pe Netflix pe 20 decembrie, 2019. O calatorie…