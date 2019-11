Potrivit acestei anchete, difuzate vineri seara de postul de televiziune Channel 13, 56% dintre israelieni considera ca Netanyahu, care expediaza afaceri curente de la alegerile legislative din aprilie, nu poate continua sa guvernze, in timp ce alti 35% sunt de parerea opusa. Restul de 9% afirma ca nu au o parere cu privire la acest lucru.



Netanyahu a fost inculpat de coruptie, frauda si abuz de incredere in trei dosare. El este primul premier in functie israelian inculpat.



Liderul Partidului Likud neaga orice infractiune. El a anuntat joi seara ca nu demisioneaza si a denuntat…