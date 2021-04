Deșeuri COVID-19 arse pe teritoriul spitalelor sau depozitate in tomberoane impreuna cu gunoiul menajer. Sint citeva dintre neregulile depistate in cadrul unei investigații video ale jurnaliștilor portalului cusens.md, noteaza agora.md. In tomberoanele albastre din curtea Spitalului Raional Ungheni, destinate doar deșeurilor menajere, jurnaliștii au gasit și deșeuri medicale: pungi cu sering