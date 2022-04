Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut milionar roman este implicat in schema cu tractoare nou-nouțe furate din Germania. In curtea afaceristului au fost gasite utilajele agricole declarate ca fiind furate dintr-o reprezentanța John Deere, scriu jurnalistii de la www.agrointel.ro Afaceristul la care s-au gasit mașinile agricole…

- Cel mai recent raport al Camerei de Conturi Prahova privind finantele publice locale a scos la iveala faptul ca in anii 2019, 2020 si in prima jumatate a anului 2021 legea privind salarizarea bugetarilor a fost gresit aplicata la Filarmonica din Ploiesti, institutie aflata in subordinea Consiliului…

- PMP Turda susține ca cei de la Curtea de Conturi au descoperit nereguli financiare la Spitalul Municipal Turda, care ar fi ascunse de ochii opiniei publice și care n-au fost aduse nici macar la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Luni, 28 februarie 2022, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a realizat actiuni de control, intr o maniera unitara de abordare la nivelul intregii tari, pentru a verifica modul in care sunt respectate prevederile legale in domeniu de catre operatorii economici care detin benzinariile…

- Suma totala descoperita ca fiind nejustificata in cazul celor doi constanteni se ridica, potrivit sursei oficiale, la 1.542.790 de lei, echivalentul a 311.744,0239 de euro, la un curs de 4,9489 de euro stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru data de 24 februarie 2022. Cele doua dosare inregistrate…

- "In urma sesizarilor primite de la consumatori, actiunile de control intreprinse de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la marile magazine se desfasoara in continuare. Alte 4 supermarketuri Mega Image, situate in sectorul 2 si in comuna Popesti Leordeni, au fost verificate de…

- Primaria Municipiului Alba Iulia incearca sa obtina in justitie suspendarea unei decizii emisa de Curtea de Conturi a Romaniei prin care au fost dispuse o serie de masuri pe care trebuie sa le duca la indeplinire ca urmare a auditului financiar din anul 2020. Inspectorii Camerei de Conturi Alba au descoperit…