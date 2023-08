Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au descoperit la Roman, in urma unui control pe care l-au efectuat, marti, o locatie care functiona ca "Locuinta protejata pentru persoane varstnice" fara a detine licenta si fara autorizatie de functionare, a declarat prefectul Adrian-Vasile Nita.Cele 12 persoane internate in centru au…

- In urma cu puțin timp s-a incheiat ședința de lucru la Prefectura Mureș, susținuta de subprefectul Nagy Zsigmond cu reprezentanții celor 7 instituții publice responsabile de verificarea unitaților de asistența sociala din județ. Este vorba de Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala, Direcția…

- V. Stoica Saptamana trecuta, echipe mixte de control au luat la puricat toate centrele rezidențiale din județul Prahova, atat cele destinate persoanelor varstnice, adulților cu dizabilitați, dar și copiilor, in urma ordinului dat de prefectul de Prahova, Virgil Nanu. Una dintre instituțiile publice…

- Luni, 10 iulie 2023, au inceput controalele in centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice, centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitați și cele destinate copiilor, de stat sau private, din județul Calarași. Echipele mixte sunt formate din reprezentanți ai urmatoarelor…

- Instituția Prefectului județului Maramureș a anunțat oficial ca pana in acest moment au fost verificate, in municipiul Baia Mare, un numar de 8 centre, patru luni, patru marți, controalele fiind in plina desfașurare. Urmeaza controale in celelalte centre din județ, mai ales cele din zona Vișeu, unde…

- Ies la iveala tot mai multe dezvaluiri despre “azilele groazei”. Culmea este ca și premierul Nicolae Ciuca a fost inștiințat despre acest caz. Și a ignorat! Centrul de Resurse Juridice a transmis pe 1 martie un memoriu la Cancelaria prim-ministrului, in care sesiza abuzurile din aceste camine și ii…

- Echipele de control constituite din ordinul prefectului de Timiș, Mihai Ritivoiu, au verificat marți, 11 iulie, 17 centre rezidențiale din județ, in localitațile Lugoj, Jimbolia, Nadrag, Tomești, Gavojdia, Criciova, Comloșu Mare, Lenauheim și Checea. Acțiunile de verificare au fost efectuate…

- Ministrul Muncii Marius Budai paseaza responsabilitatea in privința verificarilor la azilele groazei din Ilfov. El a declarat ca va solicita o informare de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Ilfov privind verificarile facute lunar acolo. La randul sau președintele…