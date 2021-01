Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Teatrului National ‘Vasile Alecsandri’ din Iasi transpun pe scena piesa ‘Libertate la Bremen’, de Rainer Werner Fassbinder, piesa, al carui text este inspirat din evenimente reale petrecute in Germania secolului XIX, urmand sa aiba premiera vineri seara, la Teatrul Cub. ‘Este un spectacol care…

- Politia germana a anuntat marti ca au fost arestati 15 indivizi banuiti ca au adus in Germania doua tone de cocaina. Arestarile vin dupa circa un an si jumatate de ancheta, relateaza dpa. Ofiterii au facut descinderi la 38 de locuinte din orasele Hamburg si Bremen si in landurile Schleswig-Holstein…

- Producatorul de ciorapi „Ciserom” din Sebes, cel mai mare din Romania care activeaza pe aceasta piata, resimte din plin efectele pandemiei. Infiintata in 1927, Ciserom rezista de peste 90 de ani intr-o industrie a textilelor si intr-o perioada in care s-a pus lacatul pe multe afaceri romanesti de traditie.…

- Britney Spears si grupul Backstreet Boys au implinit visul fanilor lor care le cereau o colaborare si care vineri s-a realizat prin piesa "Matches", inclusa in albumului reeditat "Glory" pe artista l-a lansat pe toate platformele muzicale, relateaza EFE. "Sunt foarte emotionata sa lansez un cantec…

- Teatrul National Timisoara va prezenta on-line, sambata seara, o premiera absoluta, piesa ''Povestea acelor oameni care intr-o seara s-au adunat in jurul unei mese'', pe textul semnat de Radu Iacoban, spectacolul fiind transmis in direct de la Sala 2, dar si pe canalele digitalizate…

- Teatrul Național Iași propune publicului o noua premiera in cadrul proiectului Lecturi³: Cochilii, de Radu Popescu, in regia lui Ionuț Cornila. Spectacolul-lectura va fi transmis online, pe Scena 5 (pagina de...

- Tanarul interpret, Ion Popescu, stabilit de ani buni la Berlin, Germania, originar din localitatea Cociulia, raionul Cantemir, a debutat in muzica acum cateva zile cu o balada romantica și plina de sentimente, “Ma Cauți“. Ion a devenit popular, recent, pe internet, datorita unui filmuleț, in care…