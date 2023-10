Neputință: România s-a împiedicat de Belarus! Calificarea se complică Romania a dominat toata partida cu Belarus dar nu a reușit sa fructifice nicio ocazie avuta. Meciul s-a jucat la Budapesta, pe o suprafața de teren care a lasat de dorit. Romania a remizat cu Belarus, scor 0-0, in runda cu numarul 7 a grupei I de calificare la EURO 2024. Meciul s-a jucat la Budapesta, fara spectatori, din cauza sancțiunilor impotriva Belarusului. Terenul stadionului Ujpest s-a prezentat lamentabil, cu multe zona fara iarba. Romania și-a propus toate cele trei puncte din aceasta intalnire insa calculele de acasa nu s-au adeverit pentru ca atacul a lasat de dorit in fața unei echipe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

