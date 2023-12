Nepotul unui procuror, lăsat liber după ce a accidentat mortal cu mașina doi oameni Un tanar de 19 ani din Caransebeș, care a accidentat mortal cu mașina doi varstnici, a fost plasat sub control judiciar. Baiatul este nepotul unui fost prim-procuror al Curții de Apel Timișoara și la momentul accidentului avea permisul de conducere luat de doar șapte luni. Tanarul de 19 ani a fost inițial reținut 24 de ore de catre polițiști, dupa care dosarul sau a ajuns pe masa judecatorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș. In cazul sau, magistrații au decis luarea masurii controlului judiciar. In plus, acesta nu mai are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

