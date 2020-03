Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Ludovic Orban a decis acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului, pe probleme de administratie publica locala, lui Ionel Chirita. In decizia publicata marti in Monitorul Oficial se precizeaza ca activitatea lui Ionel Chirita este neremunerata.…

- Guvernul Orban a adoptat, marti, in sedinta care a inceput la ora 14.00 si s-a prelungit pana la miezul noptii, 25 de Ordonante de Urgenta. Premierul declara ca trebuie sa se tina cont de faptul ca motiunea de cenzura va fi supusa votului miercuri, iar Guvernul ar putea fi demis.In conditiile demiterii…

- "Ministrul Sanatatii trebuie sa fie demis de urgenta sau, cu aceeasi urgenta, trebuie sa isi dea demisia. Nu se poate ca, la trei zile dupa ce a fost numit ministru, acest domn, profesionist poate, sa semneze un contract de munca cu o clinica privata, iar la 11 zile sa introduca aceasta clinica privata…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a fost criticata violent de fostul senator Dumitru Pelican, actual director executiv al Agenției Naționale pentru Ocuparea forței de Munca. In cadrul unei dezbateri la Antena 3 acesta a spus ca prin acțiunile sale din ultima vreme ministrul Muncii a demonstrat…

- Noi consilieri ai premierului Ludovic Orban s-au instalat la Palatul Victoria, schimbari importante s-au facut la Interne și Aparare, conducerea... The post Catalin Iapa, consilierul primarului Nicolae Robu, numit secretar de stat appeared first on Renasterea banateana .

- Sedinta CEx este programata la ora 12, la Palatul Parlamentului. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social democrații vor incepe strangerea de semnaturi pentru depunerea unei motiuni de cenzura privind demiterea Cabinetului Orban in urmatoarea sesiune parlamentara, care…

- Raul Cristian Petrescu a revenit in echipa Direcției Regionale Antifrauda Fiscala București-Direcția generala antifrauda fiscala din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala. El a fost numit, astazi, de premierul Ludovic Orban in funcția de inspector general adjunct. Raul Cristian Petrescu…

