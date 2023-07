Nepotul “drag” al liderului cecen a fost numit şef al filialei ruseşti Danone Iakub Zakriev, viceprim-ministru al Ceceniei si ministru al agriculturii din republica, a preluat marti functia de director general al Danone Rusia, arata baza de date SPARK, gazduita de Interfax, care contine documente de informare despre companiile din Rusia. Numirea a fost confirmata de Ahmed Dudaev, ministrul cecen al politicii nationale, relatiilor externe si informatiilor din Cecenia. “Alegerea sa ca director general al Danone Rusia arata ca reprezentantii echipei presedintelui cecen, eroul Rusiei Ramzan Ahmatovici Kadirov, sunt manageri talentati si de succes”, a comentat Dudaev pe Telegram.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

