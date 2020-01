Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul celor de la Lokomotiv Moscova, Fedor Smolov, a cerut-o in casatorie pe Maria Yumasheva, in varsta de doar 17 ani, nepoata fostului președinte al Federației Ruse, Boris Elțin, potrivit mediafaxAlegerea atacantului dorit de Espanyol in privința jumatații sale a starnit controverse…

- Internationalul rus Fyodor Smolov (29 de ani), fotbalistul legitimat la Lokomotiv Moscova, a fost protagonistul unui gest uluitor. Decarul nationalei Rusiei a cerut-o in casatorie pe Maria Yumasheva, nepoata minora a lui regretatului Boris Yeltsin, președinte al Rusiei intre 1991 și 1999.

- Fyodor Smolov (29 de ani), fotbalistul lui Lokomotiv Moscova și „decarul” naționalei Rusiei, a lasat cu gura cascata opinia publica din țara natala. Motivul? Rusul ar fi cerut-o in casatorie pe Maria Yumasheva, nepoata minora a lui Boris Yeltsin (decedat in 2007), președinte al Rusiei intre 1991 și…

- Starul hollywoodian Leonardo Dicaprio, in varsta de 45 de ani, a ajutat la salvarea unui barbat care a cazut de pe un iaht și plutea in mijlocul oceanului de 11 ore, informeaza ecartelera.com.Incidentul a avut loc in data de 30 decembrie, cand actorul american se afla in vacanța in Caraibe.In ziua respectiva,…

- Leonardo DiCaprio a cunoscut un episod agitat in timpul vacantei de iarna la Saint-Barthelemy. Actorul in varsta de 45 de ani a ajutat, pe 30 decembrie, la salvarea unui barbat care a cazut in ocean.

- Katy Perry a decis sa amane nunta cu Orlando Bloom intrucat iși dorește sa devina mama cat mai curand. Artista in varsta de 35 de ani și actorul de la Hollywood s-au logodit in luna februarie a acestui an și toaya lumea se aștepta ca nunta lor sa aiba loc anul viitor. Insa cei doi au cu totul alte planuri.…

- ''Anul care vine trebuie sa incepem sa configuram programul statal de inarmare pana in anul 2033 si programul de dezvoltare a complexului militar industrial'', sarcina principala fiind ''imbunatatirea caracteristicilor cantitative si calitative ale armelor si echipamentelor militare'', a spus Putin…