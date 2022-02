Stiri pe aceeasi tema

- Americanii Lindsey Jacobellis si Nick Baumgartner au împreuna 76 de ani, dar sâmbata au reușit sa câștige medalia de aur la snowboard mixt, la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing.Dupa ce a asteptat 16 ani pentru o medalie de aur olimpica, Lindsey Jacobellis a câstigat…

- Germania este noul lider al clasamentului pe medalii la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, la finalul zilei de miercuri, dupa cele doua titluri obtinute la combinata nordica si la sanie, in proba de dublu, informeaza Agerpres. Germania are 5 medalii de aur si 3 de argint, fiind urmata…

- Olandeza Irene Schouten a cucerit medalia de aur in proba de 3.000 m a concursului de patinaj viteza de la Jocurile Olimpice de la Beijing, a doua medalie olimpica din cariera sa si prima de aur, fiind cronometrata sambata cu timpul de 3 min. 56 sec. 93/100, conform Agerpres. Schouten, in varsta…

- Jocurile Olimpice de la Beijing se afla la început de drum, festivitatea de deschidere desfașurându-se vineri. Pe rețelele sociale au aparut deja o serie de imagini spectaculoase din China, iar un filmuleț s-a viralizat. Pe înregistrari se poate vedea cum un aparat foto profesional…

- Italienii Stefania Constantini si Amos Mosaner sunt neinvinsi dupa patru meciuri in concursul de dublu mixt la curling, in urma meciurilor jucate vineri la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, informeaza Agerpres. Italia a intrecut Norvegia cu 11-8 si Cehia cu 10-2 in partidele de vineri.Canada,…

- Președintele rus Vladimir Putin a sosit vineri la Beijing pentru Jocurile Olimpice de iarna din 2022 și pentru intalnirea cu președintele chinez Xi Jinping, aducand cu el un acord de creștere a livrarilor de gaze naturale catre China, pe fondul creșterii tensiunilor cu Occidentul, relateaza Reuters,…

- Ministii de externe din G7 au discutat, sambata, la Liverpool, si despre pozitiile lor cu privire la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, de anul viitor, sustine Kyodo News, citat de news.ro Pana acum, dintre tarile din G7 Marea Britanie si Canada au anuntat ca vor boicota diplomatic…

- Aflati de la inceputul lunii octombrie la Inzell (Germania), acolo unde au participat inclusiv la Campionatul National de Sprint Seniori Open si selectia la proba de 1500 m pentru participare la Mass Start in cadrul Cupelor Mondiale de Seniori, cei trei patinatori ai Clubului Sportiv Municipal Ploiesti,…