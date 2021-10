Stiri pe aceeasi tema

- La stațiile de carburanți nu mai exista sortimente mai ieftine de 6 lei, potrivit datelor prezentate de Realitatea Plus.București: benzina - 5,99 lei/l, motorina - 6,02 lei/lCluj-Napoca: benzina - 5,99 lei/l, motorina - 5,94 lei/lTimișoara: benzina - 6 lei/l litru, motorina - 5,99/lIași: benzina - 6,01…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București, a declarat, duminica, la Digi 24, ca este posibil ca Romania sa inregistreze10.000 de cazuri noi de COVID-19 in luna octombrie.Beatrice Mahler se așteapta ca spitalele sa fie pline de pacienți cu COVID-19 dupa ce, odata cu inceperea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, urmatoarele decrete: „Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de imprumut (Finanțare adiționala pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar – imbunatațirea calitații și eficienței sistemului sanitar) dintre…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege pentru aprobarea contractului de finantare pentru Spitalul Regional de Urgenta Iasi – COVID-19, in valoare de 250 de milioane de euro, semnat intre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI), la Bucuresti si Luxemburg in 20 aprilie. Potrivit unui comunicat…

- Prețul locuințelor din Romania a crescut mult mai puțin decat in țarile din Europa Centrala și de Est, țari cu care ne comparam in mod uzual, susține Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al BNR. Conform acestuia, prețul mediu al unei locuințe a crescut in ultimii cinci ani cu 28.4% in…

- „Foarte buna inițiativa Ministerului Afacerilor Interne, Romania de a lansa proiectul pilot pentru emiterea Carții Electronice de Identitate, in municipiul Cluj-Napoca!Viitorul este al digitalizarii și al informatizarii serviciilor publice!Sunt convins ca vom extinde acest proiect la nivel național,…

- Oana Cuzino scoasa din grila Pro TV. ”Ce se intampla, doctore?”, emisiunea sa din ultimii 18 ani, iese din programul postului in acesta toamna. Pro TV a ales sa renunțe la producția emisiunii cu profil medical. Prezentatoarea și realizatoarea emisiuni, medicul Oana Cuzino este una dintre cele mai cunoscute…