Nepalez atacat cu maceta la shaormeria Băneasa din Calea Vitan VIDEO Un barbat nemulțumit de mancarea primita i-a luat la bataie pe angajați. Inarmat cu un cuțit acesta a sarit tejgheaua și i-a pus la pamant pe trei dintre salariați. Conflictul ar fi pornit de la o femeie nemulțumita de produsul cumparat de la Shaormeria Baneasa din Calea Vitan. Dupa o discuție in contradictoriu cu angajatul nepalez, la fața locului a venit un barbat cu maceta ascunsa sub haine. Atacul din shaormerie a fost filmat Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cum, la un moment dat, nepalezul ii da o palma barbatului, iar acesta scoate imediat maceta și se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incident grav a avut loc la o shaormerie. „La data de 21 aprilie 2023, in jurul orei 00.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11 au fost sesizați cu privire la faptul ca angajatul unui restaurant fast food ar fi fost agresat, cu un obiect taietor-ințepator,…

- Un angajat al unui restaurant tip fast-food a fost taiat cu un cuțit, in noaptea de joi spre vineri, de un barbat, dupa un conflict spontan. In urma atacului, angajatul a fost dus la spital, iar polițiștii il cauta pe agresor, a transmis Poliția Capitalei, intr-un comunicat.„La data de 21 aprilie, in…

- Angajatul unui fast-food din Sectorul 3 a fost agresat de un client, fiind necesara transportarea la spital. Politistii cauta agresorul. "La data de 21 aprilie 2023, in jurul orei 00.00, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 11 au fost sesizati cu privire la faptul…

- Marius Maghiari, fost sef in cadrul Brigazii de Politie Rutiera din Bucuresti, si-a batut sotia cu un obiect de mobilier. Barbatul a fost dat afara din casa. Marius Maghiari a fost evacuat din vila din Baneasa in care locuia alaturi de sotia lui, dupa ce a fost acuzat de violenta in familie. Acesta…

- Poliția Capitalei a anunțat miercuri reținerea unui barbat in urma unui conflict in trafic, in Sectorul 1 al Capitalei. Barbatul, in varsta de 36 de ani, este acuzat ca l-a lovit pe un alt barbat in varsta de 47 de ani. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere poate fi observat cum acesta…

- Un barbat este cercetat pentru violare de domiciliu si distrugere, dupa ce stropit cu benzina un imobil și i-a dat foc. Incendiul s-a extins la o alta cladire. Prejudiciul este de aproximativ 60.000 de euro. Polițiștii din București au reținut marți un barbat, in varsta de 28 de ani, cercetat pentru…

- Ancheta in acest caz a inceput dupa ce, in 4 martie, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 8 Politie au fost sesizati cu privire la producerea unui incendiu, in parcarea subterana a unui bloc din Sectorul 2, existand riscul extinderii la autoturismele din parcare…

- „Ieri, 1 februarie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 19 au retinut un barbat, in varsta de 33 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de tentativa la talharie calificata”, a transmis, joi, Politia Capitalei.Sursacitata a precizat ca, in 27 ianuarie, Sectia…