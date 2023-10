Stiri pe aceeasi tema

- Tradiționalul Targ de Craciun din București, ajuns la ediția cu numarul 16, va avea loc in perioada 30 noiembrie-26 decembrie in Piața Constituției, a anunțat primarul Nicușor Dan, luni, 9 octombrie.Primaria Capitalei a lansat un apel in vederea identificarii unui partener pentru organizarea Targului…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Elena Zaharia continua parcursul fara greseala la turneul Europa Top 10 juniori 2023, gazduit de Sala Polivalenta din Bucuresti, cu sase victorii din tot atatea partide la Under-19.Zaharia (12 puncte) a reusit sambata alte trei victorii, 4-0 cu portugheza Ines…

- Pe 5 septembrie, polițiștii Secției de Poliție Rurala Bascov, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile in doua dosare penale pentru furt calificat și au efectuat o percheziție domiciliara la Cernica, județul Ilfov. Cazul se refera la furtul a cinci cruci,…

- Chris Norman, Smokie, va urca pe scena de la Sala Palatului din Capitala, pe data de 6 noiembrie. In deschiderea concertului, prezentat de Dan Negru, vor fi prezente și nume mari din industria muzicala romaneasca.

- Dupa mai multe saptamani de munca, Primaria Capitalei a curațat statuile de pe esplanada de la Universitate, murdarite cu graffiti, a scris primarul Nicușor Dan pe Facebook.Statuile lui Gheorghe Lazar, Ion Heliade Radulescu, Mihai Viteazul și Spiru Haret au trecut printr-un proces de curațare pentru…

- Siyabonga Ngezana (25 de ani, fundaș central), cea mai scumpa achiziție din vara aceasta, inca nu a jucat pentru FCSB. Sud-africanul a costat 600.000 de euro, a incasat 50.000 de euro la semnarea contractului și mai primește 27.000 de euro pentru primele doua luni petrecute la București. Siyabonga Ngezana…

- Prezentatoarea TV Olivia Cucoș, care a colaborat anterior cu Federația Moldoveneasca de Fotbal, va lucra din august la Digisport. Ea a postat pe InstaStory momente de la plecarea din Moldova și mutarea in București, plus primele experiențe la noul loc de munca. Intr-un video scurt, prezentatoarea Simona…

- Statuile lui Gheorghe Lazar, Ion Heliade Radulescu, Mihai Viteazul și Spiru Haret din centrul Capitalei vor trece printr-un proces de curațare pentru a indeparta vopseaua sub forma de graffiti de pe ele,, a anunțat primarul general Nicușor Dan, intr-o postare pe Facebook.Aceste lucrari din Piața Univesitații…