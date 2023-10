Stiri pe aceeasi tema

- Deși parea ca Marea Britanie se va prabuși odata cu Brexit-ul, iar mai apoi cu criza generata de pandemie, iata ca englezii au reușit sa aiba o economie mai performanta decat liderii UE, Germania și Franța. Performanta economica a Regatului Unit de la inceputul pandemiei de Covid-19 a depasit-o pe cea…

- Un barbat in varsta de peste 60 de ani a fost arestat vineri seara in cadrul anchetei privind doborarea unuia dintre cei mai celebri copaci din Regatul Unit, a anuntat politia locala, care a eliberat mai devreme in cursul zilei un adolescent de 16 ani, scrie AFP. Doborarea arborelui Sycamore Gap, izolat…

- Acuzații-șoc, in Marea Britanie. Tatal, mama vitrega și unchiul unei fetițe de 10 ani sunt acuzați ca au omorat copila. Urfan Sharif, 41 de ani, partenera sa Beinash Batool, 29 de ani, si fratele lui Urfan, Faisal Malik, 28 de ani, din Hammond Road, Woking, au fost pusi sub acuzare. De asemenea, fiecare…

- Oferta sa a inclus, de asemenea, limitarea utilizarii datelor din publicitate pentru a dezvolta produse care concureaza cu agentii de publicitate, au spus sursele. Propunerea Meta, similara cu cea facuta agentiei de concurenta din Marea Britanie in mai, sugereaza ca compania va trebui sa faca mai mult…