Nenorocire pe autostrada Vestului! Polonez spulberat de un bulgar! Nenorocire pe autostrada Vestului. Conform IPJ Timiș „Pe Autostrada A1, in zona localitații Sagu, sens de mers Arad – Timișoara, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, s-a produs un accident rutier, in urma caruia și-a pierdut viața un barbat de 53 de ani, cetațean polonez. Acesta a coborat din cabina autotrenului oprit pe banda de urgența și efectua reparații la semiremorca, barbatul fiind pe banda 1. Un microbuz condus de un cetațean bulgar, de 56 de ani, l-a acroșat. Traficul s-a desfașurat pe o banda de mers, aproximativ 2 ore, in aceste momente circulația fiind reluata, in… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

