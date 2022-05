Nemuritorul jandarm al politicienilor Serviciul de Protectie si Paza (SPP) a aniversat sambata 32 de ani de la infiintarea sa pe 7 mai 1990, fapt pentru care, foarte mulți politicieni s-au inghesuit sa laude aceasta instituție in fruntea cu Ion Iliescu cel care a și inființat-o. Dar, ceea ce nu se spune in osanale este faptul ca de 17 ani, adica din 2005, SPP-ul este condus de Lucian-Silvan Pahonțu, iar osanalele sunt pentru el și mai puțin pentru instituție. Atunci, in 2005, fostul comandant al Brigazii Speciale de Intervenție ”Vlad Țepeș” a Jandarmeriei Romane era inscaunat in fruntea SPP de catre Traian Basescu. Ulterior, in 2014,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, fost premier și fost lider PSD, a fost invitata la emisiunea „Selectiv” de la B1 TV, duminica, și a vorbit printre altele și despre culisele numirii sale la Palatul Victoria și influența lui Liviu Dragnea. Ea a fost intrebata și cat a influențat Liviu Dragnea formarea guvernului in…

- Persoana lui Bogdan Licu, prim-adjunctul procurorului general, propus de PSD pentru functia de judecator la Curtea Constitutionala, a generat un șir de controverse. Astazi se voteaza propunerile de candidati pentru doua posturi de judecatori CCR ​Noi detalii din CV-ul lui Bogdan Licu, prim-adjunctul…

- Camera Deputatilor achizitioneaza masti de gaze, piloni de delimitare a spatiului, echipamente pentru afisare digitala, calculatoare, iar Senatul – servicii de mentenanta la sistemele din sala de plen, potrivit Agerpres. Potrivit www.e-licitatie.ro, Camera Deputatilor cumpara 600 de masti contra gazelor,…

- Cristi Danileț, exclus in decembrie 2021 din magistratura, anunta ca nu ar refuza daca i s-ar propune functia de judecator la Curtea Constitutionala(CCR), in conditiile in care expira mandatele a trei judecatori, subliniind ca este „liber de contract”. „Trei posturi de judecatori la CCR se vacanteaza…

- Judecatorul Cristi Danileț, care a fost exclus in decembrie 2021 din magistratura, a transmis miercuri, 13 aprilie, ca nu ar refuza o propunere de judecator la Curtea Constitutionala, in conditiile in care in vara acestui an expira mandatele a trei judecatori dintre cei 9 ai CCR.„Trei posturi de judecatori…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a declansat procedurile pentru numirea unui judecator la Curtea Constitutionala, pe locul actualului presedinte, Valer Dorneanu, caruia ii expira mandatul pe 10 iunie, potrivit documentului consultat de Libertatea.Valer Dorneanu a depus juramantul de judecator…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a declansat, luni, procedurile pentru numirea unui judecator la Curtea Constitutionala, pe locul actualului presedinte, Valer Dorneanu, caruia ii expira mandatul. De asemenea, lunile urmatoare urmeaza sa mai plece din funcție alți doi judecatori ai CCR, Mona Pivniceru…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor s-a pronuntat, marti, pentru introducerea in legea privind drepturile copilului a posibilitatii participarii elevilor la ore de educatie sanitara cu acordul parintilor. Comisia a respins cererea de reexaminare a proiectului de lege transmisa de presedintele…