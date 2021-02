Nemtii beau tot mai putina bere. Cat de mult au scazut vanzarile Germanii intorc spatele bauturii lor favorite, cifrele oficiale publicate luni de Oficiul federal de statistica (Destatis) aratand ca, in 2020, vanzarile de bere s-au situat la nivelul scazut record de 8,7 miliarde de litri, cu 5,5% mai putin decat in 2019, transmit DPA si AP.





Cifra se refera la berea vanduta de facilitatile pentru productia si depozitarea de bere din Germania si nu include berea fara alcool sau berea importata din afara Uniunii Europene.



Vanzarile de bere in Germania au scazut constant in ultimii ani, fiind cu 22,3% mai mici in 2020 comparativ cu anul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va trebui sa gaseasca, pe termen scurt, o modalitate pentru proiecte in parteneriat public-privat pentru constructia sau modernizarea spitalelor, a declarat luni, 1 februarie, premierul Florin Citu. "Nu poti sa modernizezi peste noapte cu bani europeni, e mai complicat. Eu va spun…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in acest an nu va fi introdusa nicio forma de taxa auto si cu siguranta nu in forma in care a existat, precizand ca Romania trebuie sa decida ce solutii aplica pentru imbunatatirea calitatii aerului, mai ales in marile centre urbane. Tanczos…

- Aproape 170 de miliarde de dolari s-au sters din piata de criptomonede in primele ore ale zilei. Vanzarile masive pot fi generate de scaderea criptomonedelor, care vine dupa un salt urias si poate semnala dorinta investitorilor de a valorifica pretul ridicat. Valoarea pietei criptomonedelor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a acordat joi, 31 decembrie, prima aprobare de urgenta de la inceputul pandemiei Covid-19 pentru vaccinul Pfizer-BioNTech. In acest fel, este facilitata calea pentru tarile care doresc sa utilizeze vaccinul rapid, potrivit AFP. "Acesta este un pas foarte…

- Renault va opri productia de automobile la fabrica Flins de langa Paris, pe care o va transforma in centru de cercetare, reciclare si de reparatii, pana in 2024, o masura care are rolul sa salveze locurile de munca full time de la aceasta uzina, a anuntat miercuri grupul francez, transmite Reuters.…

- Dupa ce am vorbit, in ultimele doua materiale despre creditul Prima masina, este timpul sa facem o comparatie intre acesta si un credit auto obisnuit pentru ne da seama care este mai avantajos. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, diferentele esentiale dintre cele doua credite.…

- Miliardarul Jeff Bezos a vandut in aceasta saptamana actiuni Amazon in valoare de peste 3 miliarde de dolari, potrivit documentelor depuse la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare, obtinute de Openinsider, transmite Reuters. Bezos a accelerat vanzarile de actiuni Amazon in ultimul…