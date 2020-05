Stiri pe aceeasi tema

- Un vaccin dezvoltat in Germania si Statele Unite a fost administrat unor pacienti in SUA, au anuntat marti companiile implicate, citate de DPA. Dupa teste preliminare in Germania, compania Biontech din Mainz si cea americana Pfizer avanseaza studiul clinic al BNT162, un vaccin mRNA, in Statele Unite,…

- Un vaccin dezvoltat in Germania si Statele Unite a fost administrat unor pacienti in SUA, au anuntat marti companiile implicate, citate de DPA, anunța news.ro.Dupa teste preliminare in Germania, compania Biontech din Mainz si cea americana Pfizer avanseaza studiul clinic al BNT162, un vaccin…

- Dupa teste preliminare in Germania, compania Biontech din Mainz si cea americana Pfizer avanseaza studiul clinic al BNT162, un vaccin mRNA, in Statele Unite. Vor fi vaccinati 360 de voluntari sanatosi in cadrul studiului realizat in Statele Unite - initial numai pe pacienti cu varste intre 18 si 55…

- Primele studii clinice efectuate pe pacienți umani pentru testarea unui vaccin dezvoltat impotriva noului coronavirus vor fi lansate in Germania de compania BioNTech, cu sediul in orasul Meinz, in colaborare cu laboratorul american Pfizer, a anuntat miercuri autoritatea federala germana care detine…

- Pfizer si BioNTech au anuntat marti ca vor dezvolta impreuna un vaccin impotriva Covid-19, initial in Statele Unite si Europa, si vor calibra capacitatea de productie pentru sustinerea furnizarii la nivel global. De asemenea, grupurile farmaceutice GlaxoSmithKline (GSK) si Sanofi (Franta) si-au anuntat…

- Muntenegru raporteaza primele doua cazuri de infecție cu coronavirus pe teritoriul sau. Pacientele sunt doua femei care au ajuns in urma cu 12 zile din Statele Unite și din Spania, a declarat, marți, premierul Dusko Markovic, citat de Reuters.