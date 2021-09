Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații din Republica Moldova, Ala Nemerenco, a anunțat ca incepand de joi, 10 septembrie, se instituie starea de urgența in sanatate publica, din cauza creșterii accelerate a cazurilor de COVID. Decizia a fost luata de Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica. Starea de urgența…

- Decizia a fost aprobata de Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica.Starea de urgența este valabila pana la sfarșitul lunii octombrie și intervine in condițiile in care, miercuri, s-au inregistrat 790 de cazuri noi de Covid-19, in condițiile in care Republica Moldova numara o populație de…

- Pe fondul cererii foarte reduse din plan intern, Romania continua sa doneze dozele de vaccin pe care le primește prin mecanismul Comisiei Europene. Guvernul a adoptat joi decizia de a oferi gratuit, ca ajutor umanitar, 1.299.200 de doze de vaccin AstraZeneca pentru Tunisia, Egipt, Albania și Vietnam,…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Naționala pentru Sanatate Publica prezinta astazi rezultatele celui de-al cincilea studiu despre viziunile comportamentale privind Covid-19 in Republica Moldova. Studiul actual reconfirma o foarte mare conformitate cu comportamentele recomandate…

- Cate de doze de vaccin Sputnik V vor ajunge in Moldova, care sunt categoriile de cetațeni care vor putea fi imunizați cu acesta, dar și cum decurge vaccinare in Republica Moldova, care este riscul creșterii numarului de infectari cu noile tulpini de COVID-19: cum ar fi cea indiana? In ce masura…

- Presedintele Republicii Moldova Maia Sandu a multumit Romaniei pentru lotul de vaccin anti-COVID de 100.800 de doze care a ajuns sambata in Republica Moldova, informeaza News.ro. „Datorita acestei donatii, dar si celor anterioare oferite de Romania, am reusit sa ne asiguram tara cu vaccin, astfel incat…