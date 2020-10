Nelu Tătaru se roagă de români! Această pandemie NU se tranșează în spital De la inceputul pandemiei si pana acum, 3.277 de cadre medicale s-au infectat cu coronavirus. Iar starea cadrelor medicale este tot mai ingrijoratoare, avand in vedere ca majoritatea acestora spun ca sunt in pragul epuizarii. Intr-o intervenție la Antena 3, Nelu Tataru a facut apel la romani sa respecte regulile anti-COVID pentru a nu mai aglomera spitalele aflate deja la capacitate maxima. Ministrul sanatații spune ca oamenii trebuie sa ințeleaga ca 'pandemia se tranșeaza in prespital'. "De la inceputul acestei pandemii, in aceste 7 luni, suntem aceleași cadre medicale. Aceleași cadre medicale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

