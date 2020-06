Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti seara, ca testarea nationala se va realiza pe esantioane cu serul rezidual al pacientilor care vin la laboratoarele din judete pentru a-si face diverse analize. Tataru a explicat ca studiul va revela realitatea, fatalitatea, specificitatea si sensibilitatea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat luni ca testarea care va incepe la nivel national dupa data de 1 iunie are rolul de a arata care este procentajul persoanelor din Romania care s-au imunizat si prezinta anticorpi pentru noul coronavirus. "Dupa 1 iunie, la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca a cerut creșterea producției de Euthurox cu 20 la suta, dupa ce foarte mulți pacienți s-au plans ca acest medicament esențial pentru romanii care au afecțiuni tiroidiene lipsește din farmacii.Nelu Tataru a spus ca „la nivel declarativ”,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca in Romania va ajunge un transport de Euthyrox, medicament folosit pentru tratarea afecțiunilor tiroidiene. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri, ca avand in vedere disponibilitatea scazuta a medicamentului Euthyrox pe piața din Romania, ...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in cursul acestei saptamani se va rezolva problema lipsei din farmacii a medicamentului Euthyrox, scrie Agerpres.Nelu Tataru a spus ca farmaciile cu circuit deschis isi au aprovizionare proprie, nu tin de Ministerul Sanatatii, ci de producatorii si distribuitorii…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca de saptamana viitoare vor reaparea in farmacii mai multe medicamente cautate de populatie, intre care si Euthyrox, el aratand si ca spitalele au pe stoc in acest moment Platinium si Kaletra, medicamente necesare pentru tratarea pacientilor…

- Premierul Ludovic Orban susține ca in Romania se vor produce maști medicale, izolete sau biocide, iar in perioada urmatoare spitalele vor fi bine alimentate. Orban a explicat ca sunt probleme cu gasirea materialelor, de aceea se incearca producerea acestuia in Romania pentru a nu depinde doar de…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, vine cu o profeție sumbra. Acesta spune ca in curand in Romania vom avea probleme legate de aproivizionarea cu mancare.Citește și: Coronavirusul produce DISPERARE: o asistenta a PLANS in direct la TV, cerandu-i secretarului de stat Nelu Tataru sa fie testata…