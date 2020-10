Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, face primele declarații dupa ce Romania a inregistrat cel mai mare numar de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus in 24 de ore. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.958 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, intrebat ce vor face medicii și autoritațile daca se depașesc 3.000 de cazuri de Covid pe zi, a raspuns: „Ce facem și cu aceste 2.500 de cazuri. Mergem in toata țara și cautam paturi de terapie intensiva acolo unde sunt goale”. Nelu Tataru a fost intrebat, marti seara,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi ca in București sunt paturi disponibile in secțiile ATI pentru tratarea bolnavilor cu Covid-19, scrie Agerpres.„Locuri in spitale sunt, nu este capacitate maxima. Vorbim de Bucuresti. In toate spitalele sunt locuri. Dupa cum stiti, gestionarea numarului…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, susține ca romanii ar putea beneficia de un prim vaccin impotriva COVID-19 in primul trimestru al anului viitor. Deși vaccinurile impotriva COVID-19 nu se afla inca pe piața, statele din intreaga lume incearca sa se asigure ca vor fi pe lista beneficiarilor atunci…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca Romania ar putea beneficia de un vaccin anti-COVID in primul trimestru al anului viitor, insa, pana atunci, romanii trebuie sa respecte regulile. „Comisia Europeana are in discutie, in acest moment, in evaluare si contractarea cu 6 firme producatoare.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri ca persoanele care au temperatura de peste 37,3 grade sau simptomatologie respiratorie cand vin sa voteze la alegerile locale, organizate pe 27 septembrie, vor avea la dispozitie cabine separate. „Acum avem un ordin comun care stabileste acele normele…

- In opinia sa, luna septembrie va fi una de foc, avand in vedere unele masuri de revenire, dar si alegerile locale si inceperea scolii.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri ca persoanele cu simptomatologie specifica noului coronavirus care se vor prezenta la vot la alegerile locale vor…

- "Urmeaza doua saptamani de creștere a cazurilor de infectare" #Covid-19 Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Ministrul sanatații, Nelu Tataru, spune ca numarul de noi îmbolnaviri cu COVID-19 s-ar putea reduce peste doua, trei saptamâni, daca populația va respecta regulile de protecție sanitara.…