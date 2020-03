Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru, a declarat ca pentru scenariul patru al epidemiei de coronavirus COVID-19 se are in vedere ca aceia care sunt afectati sa nu mearga in izolare daca au in familie persoane peste 65 de ani, ci sa ramana in carantina, propuneri in acest sens fiind facute catre Ministerul…

- In data de 26 martie 2020, la nivelul județului Prahova, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 5050 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu (858 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore, iar37 au finalizat perioada de izolare de 14 zile). In carantina instituționalizata…

- Testele au confirmat infecția cu Covid-19 pentru inca 186 de persoane, pe teritoriul Romaniei, in ultimele 24 de ore, potrivit situației prezentate marți de Grupul de Comunicare Strategica. Romanii continua, insa, sa sfideze pericolul, astfel ca mulți s-au ales cu dosare penale sau au fost trimiși…

- Un numar de 63 de persoane sunt in carantina in centre din Olt, alte 506 persoane din judet sunt in izolare la domiciliu iar trei persoane au fost confirmate luna aceasta cu coronavirus si sunt internate in spitale, a anuntat miercuri seara Institutia Prefectului Olt, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 260 de cetațeni care au contactat virusul, 19 sunt declarați vindecați și au fost externați. De la ultima informare, au fost confirmate 14 cazuri noi,…

- COMUNICAT DE PRESA 17 Martie 2020 Pana astazi, 17.03.2020, in județul Dambovița se afla in izolare la domiciliu 249 Post-ul DAMBOVITA Covid-19: 249 de persoane asimptomatice in izolare la domiciliu, 36, in carantina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sambata, 14 martie, Romania a intrat in scenariul 3 de interventie pentru pandemia de coronavirus, dupa ce au fost confirmate peste 100 de cazuri de COVID-19 in tara. In acest context, Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a instituit noi masuri pentru a evita raspandirea de COVID-19.

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat joi dupa-amiaza ca pe teritoriul Romaniei se afla 99 de persoane in carantina si alte peste 7100 sunt in izolare voluntara la domiciliu, acestea din urma fiind persoane asimptomatice, care nu prezinta semne de boala. De asemenea, au fost analizate 12 probe, toate…