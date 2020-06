Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca pacientii asimptomatici care nu au simptome sau au simptome usoare vor beneficia de o internare de doar zece zile, apoi vor sta izolati acasa timp de 14 zile, sub supravegherea medicului de familie. ”Un caz asimptomatic il poate decide un medic curant.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca pacientii infectati cu coronavirus, dar care nu au simptome sau au simptome usoare, vor beneficia de o internare de doar zece zile, apoi vor sta izolati acasa timp de 14 zile, sub supravegherea medicului de familie.Vezi și: MOTIVARE - De ce a…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca va semna marti un ordin de ministru prin care pacientii Covid-19 asimptomatici vor fi izolati acasa, insa doar dupa 10 zile de spitalizare. "La propunerea Grupului Tehnic din cadrul Ministerului Sanatatii care se ocupa de evaluari, marti voi semna un ordin…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat duminica, la Constanta, ca reprezentantii ministerului analizeaza varianta ca in situatia in care spitalele de suport pentru pacienti cu noul coronavirus vor fi ocupate la jumatate din capacitate, bolnavii asimptomatici sau cei considerati cazuri usoare si…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca, in cazul in care in Romania vor fi peste 2.000 de cazuri diagnosticate cu coronavirus, se va regandi procedura, astfel incat cei care au simptome usoare si medii sa fie tratati acasa, sub supraveghere medicala. Totodata, afirma el, cei care sunt cadre medicale…

- Ziarul Unirea Medicii infectați cu coronavirus ar putea TRATA pacienți, daca au simptome ușoare. Anunțul neașteptat din partea ministrului Sanatații Noul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, a facut un anunț total neașteptat, in ceea ce privește medicii bolnavi de COVID-19. Ministrul susține ca cadrele…

- Ministrul Sanatații, decizie oficiala: medicii cu simptome ușoare continua munca la spital! Ministrul Sanatații, decizie in cazul scenariului cu peste 2000 de cazuri de coronavirus: Medicii cu simptome ușoare continua munca la spital! Daca Romania va trece de 2.000 de cazuri confirmate cu noul coronavirus,…

- Anunț infricoșator facut de ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Acesta susține ca medicii bolnavi de COVID 1-9 ar putea fi puși sa trateze pacienți. Asta, doar daca au simptome ușoare de boala.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca a observat ca unele anchete epidemiologice realizate in…