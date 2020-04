Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, estimeaza ca varful pandemiei de coronavirus in Romania ar putea fi atins in 7-10 zile. „Le multumesc romanilor care au inteles mesajul si au stat in casa si ii rog sa mai aiba rabdare 7-10 zile. Suntem aproape de un varf si speram ca apoi sa avem una-doua saptamani…

- Ministrul a explicat ca Romania a trecut intr-o alta faza epidemiologica, iar specialiștii epidemiologi, cei de boli infecțioase, terapie intensiva și medicina de urgența din cadrul Comisiei MS au stabilit includerea in prioritațile de testare pentru COVID 19 a unor categorii de pacienți cu risc mare…

- Un numar de 3.183 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus, in Romania, au fost inregistrate pana astazi, 3 aprilie 2020, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru, exista trei focare de infecție: Suceava, Arad și Deva. 11 cazuri de…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, joi, ca aprovizionarea municipiului Suceava si a comunelor din jur nu se va intrerupe, in contextul instituirii carantinei in aceasta zona."Nu se va intrerupe in niciun fel aprovizionarea municipiului Suceava si a comunelor din jur. Economia din zona,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a cerut realizarea unei videoconferinte de la la ora ora 16.00, cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, prefectul Sucevei, Alexandru Moldovan, si alti lideri locali.

- Cap Limpede, stiri adevarate: Victor Costache, ministrul Sanatatii, si-a dat demisia joi dimineata, dupa ce aseara a anuntat la mai multe posturi de televiziune planul testarii tuturor bucurestenilor pentru coronavirus. Premierul Ludovic Orban a anuntat joi dimineata ca il propune pentru functie pe…

- Numirea lui Nelu Tataru in locul lui Victor Costache inseamna și schimbarea tacticii in privința clinicilor și medicilor infectați. Noul ministru este partizanul ideii, aplicata și in Italia și Franța, ca medicii bolnavi cu COVID-19 sa trateze pacienții bolnavi de virus, ca sa nu pierdem clinici intregi.Suceava…