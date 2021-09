Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București l-a condamnat, miercuri, pe omul de afaceri Nelu Iordache la 11 ani și 9 luni de inchisoare, in dosarul autostrazii Nadlac – Arad. Decizia magistraților este definitiva.In prima instanța, Tribunalul București l-a condamnat la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare pentru…

- In aprilie 2013, Nelu Iordache, administratorul firmei Romstrade, a fost trimis in judecata de procurorii DNA in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson din autostrada Nadlac – Arad, de aproximativ 22 de kilometri, fiind acuzat de delapidare, fals in inscrisuri, spalare de bani si…

- Nelu Iordache, supranumit Rege al Asfaltului, pentru multele contracte avute cu statul in domeniul infrastructurii, a fost condamnat la 11 ani si 9 luni de inchisoare. Decizia instanței este definitiva. Afaceristul fusese preluat sub escorta de pe Aeroportul Otopeni și pus sub control judiciar la finalul…

- Procurorii DNA l-au preluat miercuri sub escorta de pe Aeroportul Otopeni pe omul de afaceri. Potrivit Realitatea Plus, acesta este acuzat ca ar fi dat mita pentru ca Romstrade, companie care i-a aparținut, sa intre in insolvența.”Nu mi-e teeama de nimic. Nu am facut niciun denunț”, a spus Iordache…

