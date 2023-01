Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Nelu Iordache , fiind anulata o pedeapsa de 12 ani si 6 luni inchisoare. Deși i s-a prescris condamnarea in dosarul Blue Air, Iordache ramane dator cu cei 9 milioane de lei și nu va ieși din inchisoare. Nelu Iordache…

- Curtea de Apel Bucuresti a condamnat-o definitiv, miercuri, pe soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare. CAB a respins apelul soferitei si a mentinut sentinta aplicata in august 2022 de Tribunalul Bucuresti. Potrivit deciziei…

- Curtea de Apel București a respins luni contestația fostului baron PSD Niculae Badalau fața de masura arestului preventiv in dosarul sau de corupție, potrivit minutei de ședința. Minuta Curții de Apel: INCH. 637/CO-CP/ In baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen. rap. la art. 205 C.pr.pen.…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis joi excluderea din magistratura a doua judecatoare de la Curtea de Apel Bucuresti, Daniela Panioglu si Alina Nadia Gulutanu. Potrivit unui comunicat al CSM, Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a hotarat joi…

- Curtea de Apel București a admis in principiu, vineri, contestația in anulare formulata de Sorin Oprescu fața de condamnarea la 10 ani și 8 luni de inchisoare. Fostul primar al Capitalei este citat in 16 decembrie la instanța. Avand in vedere faptul ca Sorin Oprescu se afla in Grecia – care a refuzat…

- Fostul ministru PSD al Energiei, Constantin Nița, va executa restul de 3 ani și jumatate de inchisoare din pedeapsa de 4 ani, in urma unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Fostul demnitar a fost condamnat, in 2018, la 4 ani de inchisoare pentru trafic de influența, dar dupa ce a stat…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce a descoperit ca avocata Cameliei Bogdan in procesul pierdut la CEDO a fost judecatoarea Lucia Zaharia de la Curtea de Apel București. Mai mult, un birou al Curții de Apel a fost folosit drept adresa de…

- Elena Udrea a pierdut ultima șansa de a fi eliberata, dupa ce solicitarea ei de a-i fi anulata condamnarea de sase ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute” a fost respinsa. Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins luni, ca nefondat, recursul in casatie, o cale…