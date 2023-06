Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Victor Parlicov a facut publica scrisoarea expediata la 18 aprilie 2023 catre ANRE, in care a solicitat intervenția Agenției pe piața gazelor naturale, pe care a semnalat inechitatea creata de unele companii private. Oficialul a venit cu aceste precizari abia dupa ce Renato Usatii…

- Pana la sfarsitul acestui an, guvernul va plati sumele indexate ale depozitelor facute la Banca de Economii. Platile vor fi facute catre toti deponentii nascuti pana in 1991 inclusiv. O decizie in acest sens a fost aprobata de Executiv, la propunerea Ministerului Finanțelor.

- Teste efectuate in Danemarca au confirmat ca un transport de grau ucrainean ajuns in Slovacia contine pesticide nocive, a anuntat marti ministrul slovac al agriculturii, Samuel Vlcan, relateaza agentiile DPA și Agerpres.Slovacia, tara care se numara printre cei mai fermi sustinatori militari ai Ucrainei…

- Compania CFR Calatori va primi in acest an primele garnituri de trenuri noi pentru calatori, dupa aproximativ 20 de ani in care nu s-au facut deloc achizitii pentru trenuri noi, a anunțat miercuri, 19 aprilie, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, citat de Agerpres.„De 20 de ani nu s-au cumparat…

- Comunicat de presa Alba, 12 aprilie 2023 – DN AGRAR Group (simbol BVB: DN ), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, lider in productia de lapte de vaca, a incheiat anul 2022 cu afaceri in creștere cu peste 221% fața de anul anterior, pana la aproape 151 milioane de lei și un profit net…

- Comisia Europeana trage un semnal de alarma: modificarile facute de Guvernul Romaniei la Legea Pensiilor Speciale nu sunt conforme cu ceea ce au cerut expertii. Cerintele Comisiei Europene au venit, ieri, dupa ce au fost facute modificarile la proiectul aflat in Senat. Experții europeni convoaca ministrii…

- Pagubele provocate de explozia produsa luni dimineața in apartamentul nr.5 dintr-un bloc situat pe strada Tipografiei din Suceava se cifreaza la peste 90.000 de lei și ar urma sa fie acoperite din bugetul local. Propunerea de alocare a banilor ii aparține primarului Ion Lungu și va fi supusa votului…

- Elena Udrea a ajuns astazi in casa Inaltei Curți, duda ce avocații au contestat detenția fostului ministru. Avocata acesteia a oferit mai multe declarații cu privire la statutul sau, dar și care sunt așteptarile cu privire la proces.