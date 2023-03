Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai valoroasa comoara va asigura locul unei echipe in finala, in vreme ce restul perechilor se vor infrunta intr-o spectaculoasa competiție in mijlocul deșertului. Este cea din urma cursa pentru ultima șansa din acest sezon America Express.

- Concurenții de la America Express – Drumul Aurului au trait momente de groaza și au auzit impușcaturi. Din fericire, ei au fost in siguranța și nimeni din echipa de la Antena 1 nu a pațit nimic. Provocare noua pentru cele 4 echipe ramase in competiția de pe Drumul aurului, lansata de Irina Fodor in…

- In ediția din aceasta seara de la America Express -Drumul Aurului, 12 martie 2023, doua echipe au intrat in jocul pentru amuleta: Andreea Balan-Andreea Antonescu și Catalin Bordea - Nelu Cortea. Concurenții cu detectoare de metale au avut de gasit in zone marcate cu stegulețe obiecte cu ajutorul carora…

- Nelu Cortea a transmis un mesaj neașteptat pe rețelele sociale, dupa ce Bie și Mikey Adam au fost eliminate de la America Express. Iata ce a publicat concurentul reality show-ului pe contul oficial de Instagram.

- In aceasta ediție la America Express, o echipa a parasit competiție. Deși au dat tot ce a fost mai bun in concurs, Bie Adam și mama sa, Micky au ieșit. Ele recunosc ca a fost o cursa epuizanta, dar a fost și provocarea vieții lor.

- Cursa pentru ultima șansa incordata in ediția de aseara America Express, care a fost lider de audiența! Echipele care s-au aliniat la start au fost Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, Catalin Bordea și Nelu Cortea.

- In ediția a noua a emisiunii America Express, din 29 ianuarie 2023, Nelu Cortea și Catalin Bordea au „furat” mașina fraților Gavril. Au fost și concurenți care s-au certat, in drumul lor catre Xochimilco.

- Catalin Bordea și-ar fi dorit sa participe la America Express – Drumul Aurului alaturi de soția sa, insa Livia s-a razgandit in ultimul moment. Nelu Cortea este cel care l-a insoțit pe comediant in show-ul de la Antena 1. Catalin Bordea a marturisit ca trebuia sa faca echipa la America Express cu soția…