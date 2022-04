Stiri pe aceeasi tema

- Nelson Mondialu a inceput sa vorbeasca ca un politician și cere demolarea garajelor, chiar și pe al lui, pentru ca strica priveliștea și nu au copii spații verzi.”Ți se strica toata priveliște cu aceste garaje. Și eu am garaj acolo. Sunt urate de tot. Sunt garaje de beton aduse de pe strada Mehedinți.…

- Videoclipul publicat sambata de interlopul clujean Nelson Mondialu, intitulat NELSON MONDIALU - EMBLEMA ROMANIEI, a strans aproape 60.000 de vizualizari. Este o adevarata oda inchinata realizarilor sau obiectivelor de investitii ale edilului din Cluj-Napoca, Emil Boc.

- Ultima ședința fizica al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca a avut loc in 16 martie 2020, astfel primarul Clujului s-a aratat emoționat de aceasta revenire la normalitate. Boc a specificat ca este „un moment istoric”. In cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca,…

- Peste 2.000 de garaje din Cluj-Napoca vor fi demolate in 2022, a anunțat viceprimarul Clujului, Dan Tarcea.Clujul are 10.000 de garaje și numai 3600 au fost demolate. ”Pana in acest moment, avem 3.600 de garaje demolate. Pentru acest an, ne-am propus inca 2.000. Primele somații au plecat in noiembrie…

- Municipiul Drobeta-Turnu-Severin, reședința județului Mehedinți a ramas, de azi, 15 martie 2022, fara caldura. Noaptea temperaturile au scazut sub minus 6 grade Celsius, deși suntem la mijlocul lunii martie, iar peste 10 zile ar trebui sa inceapa primavara astronomica. Frnizorul de energie termica a…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat vineri dimineața, 25 februarie, intr-o emisiune online ca la nivelul Clujului exista un plan de urgența care poate fi actualizat pentru gazduirea refugiaților ucraineni, daca va fi nevoie. Invadarea Ucrainei de catre Rusia și bombardarea de…

- Președintele USR Cluj, Camelia Salcudean, a vorbit in cadrul emisiunii online Clujul Politic Live, despre motivele pentru care USR-PLUS Cluj au o opoziție destul de timida in Primaria Cluj-Napoca și Consiliul Județean Cluj, dar și ce nota i-ar acorda lui Boc pentru administrarea orașului.Camelia Salcudean…

- Un membru al Biroului Național USR a lansat un atac dur asupra edilului clujean. Reacția lui Elek Levente, vine in urma unei știri aparute in mediul online, potrivit careia primarul Iașiului a fost plasat in control judiciar pentru 60 de zile pentru ca ar fi inchis ochii la Recepția unor cladiri care…