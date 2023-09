Stiri pe aceeasi tema

- Cartierul Maraști nu are niciun teren de sport cu acces general și gratuit, chiar daca e al doilea cartier al Clujului. Deși in calitate de „dormitor a Clujului” este adesea menționata localitatea Florești, adevarul este ca in Cluj-Napoca mai sunt cartiere care pot primi același calificativ. Copiii…

- Evaluarea tehnica pentru inscrierea in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a dosarului de nominalizare a Frontierelor Imperiului Roman - Dacia de catre International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) a avut loc in perioada 8-21 august iar rezultatele preliminare ale analizei ICOMOS vor fi prezentate…

- In Valea Zanelor din Voinești-Covasna va fi orzanizata duminica, 13 august, „Ziua Porților Deschise la situl arheologic Cetatea Zanelor, Covasna- Ziua Cetații copiilor”. Programul evenimentului organizat de Muzeul Național al Carpaților Rasariteni in parteneriat cu Asociația Culturala „Cetatea Dacica-Valea…

- Floreștiul se schimba la fața! In fiecare an, comuna cunoscuta in ultimul deceniu ca „dormitorul Clujului” face curațenie in haosul imobiliar și se indreapta catre un statut mai autonom, mai puțin dependent de Cluj-Napoca. Unii floreșteni spun ca deja vad diferența, pentru ca noile ansambluri imobiliare…

- Prezentarea structurii Parcului de Specializare Inteligenta din Bistrița a adunat reprezentanți ai mediului de afaceri bistrițean intr-o intalnire cruciala, in care s-au discutat oportunitațile de investiții inițiale, a scris primarul Ioan Turc pe o rețea de socializare. Fondurile nerambursabile din…

- Untold 2023 va aduce Clujului venituri de 80 de milioane de euro, anunța organizatorii ediției din acest an. Cea de-a opta ediție se anunța și cea mai mare, organizatorii așteptand circa 100.000 de oameni in fiecare zi.Daca Emil Boc spunea in 2022 ca participanții la festival au cheltuit peste 50 de…

- Un șofer clujean a fost surprins circuland pe strada Victor Babeș din Cluj-Napoca, cu muzica data la maxim. Cei care asculta muzica cu volumul la maxim și geamurile deschise sunt pasibili de amenzi, mulți șoferi „șmecheri” nu știu insa acest lucru.O gramada de conducatori auto, in special tineri, obișnuiesc…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța noi restricții de circulație in cadrul proiectului „Lucrari de amenajare urbana strada Mihail Kogalniceanu, strada Universitații și strazile adiacente”.