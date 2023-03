Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este blocata de 11 luni intr-un razboi cu Ucraina pe care Vladimir Putin credea ca il va caștiga intr-o saptamana. Este un conflict declanșat pentru a repoziționa Moscova in prima liga a puterilor globale, insa efectele de pana in prezent se contabilizeaza in sute de mii de militari uciși sau…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus vineri guvernului de la Moscova crearea unui centru special de reabilitare pentru soldatii raniti in luptele din Ucraina si stabilirea unui sistem de sprijin pentru militari si familiile lor, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei EFE, relateaza Agerpres.…

- Președintele Putin a ordonat ca militarii ruși raniți in razboiul din Ucraina sa fie tratați nu doar in spitalele militare ci și in spitale civile. Indirect, acest ordin sugereaza ca spitalele militare nu mai pot face fața numarului prea mare de victime. Ministrul Apararii, Serghei Șoigu, și cel al…

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat vineri Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie, conform AFP.

