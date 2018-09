Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Daryl Hannah muzicianul Neil Young s-au casatorit intr-o ceremonie organizata in ultimul weekend din august, departe de ochii presei, in California, anunța CBSnews. Muzicianul a programat evenimentul astfel incat sa iși spuna juramintele sub o luna plina in timp ce interpreta piesa „Harvest…

- Extrem de discreta, Daryl și muzicianul canadian au o relație inceputa in urma cu patru ani In varsta de 57 de ani, actrița s-a casatorit cu Neil Young, intr-o ceremonie desfașurata la bordul unui iaht, in largul insulelor americane San Juan, parte a statului Washington. Totul s-a intamplat in urma…

- Cantaretul Neil Young (72 de ani) si actrita Daryl Hannah (57 de ani) s-au casatorit sambata, in cadrul unei ceremonii restranse la care au participat prieteni apropiati in Atascadero, California, care a urmat unei cununii pe insula Sun Juan, la bordul iahtului lui Young, potrivit mirror.co.uk, scrie…

- Celebrul fabricant de supermasini sport Bugatti a prezentat noul model Divo, in California, in cadrul Monterey Car Week 2018, in fata unui public de miliardari pasionati (sau nu) de bombe pe patru roti. Care, la acest pret, pot deveni repede afaceri-bomba. Aceasta pentru ca Bugatti a anuntat ca toata…

- Intr-un mesaj publicat pe Instagram, ea a spus: „S-a intamplat... visul meu a devenit realitate. M-am casatorit cu barbatul visurilor mele in mijlocul unei poieni incantatoare, inconjurati de toti cei dragi". Actrita in varsta de 44 de ani a precizat ca ceremonia a avut loc pe 18 august. Pentru Vogue,…

- CHIȘINAU, 25 aug — Sputnik. Un grup de oameni de știința americani au dovedit ca durata vieții femeilor poate fi estimata pornind de la durata de viața a parinților lor. Aceștia au analizat datele medicale de la mii de femei și au descoperit o legatura între vârsta parinților…

- Ceremonia religioasa de reinhumare a celor zece luptatori anticomuniști din județul Alba, a avut loc joi, in curtea Catedralei Unitații Naționale. La eveniment a participat și fostul președinte al Romaniei, Emil Constantinescu. Procesiunea a fost fost ținuta de un sobor de preoți in frunte cu Inalt…

- Ziua de șase iulie a fost una plina de emoții pentru actrița din ”Twilight”. Sub privirile celor apropiați și ale familiei, Ashley Green și-a unit destinul cu cel al iubitului sau, Paul Khoury. Ceremonia a avut loc in aer liber, in San Jose (California), iar invitații de seama s-au putut delecta cu…