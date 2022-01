Stiri pe aceeasi tema

- Juan Martin del Potro, jucator de tenis argentinian ajuns pe locul 756 ATP din cauza perioadei de inactivitate provocate de accidentari, are si probleme financiare. Desi a castigat 26 de milioane de dolari doar din tenis, plus sume importante din contracte de sponsorizare, Juan Martin del Petro a ajuns,…

- Deon Lendore, atletul care a cucerit medalia olimpica de bronz cu stafeta 4×400 m din Trinidad Tobago, la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, a incetat din viata intr-un accident rutier in Texas, la doar 29 de ani.Lendore a reprezentat Trinidad Tobago la trei Jocuri Olimpice: Londra 2012, Rio 2016…

- Americanca Amanda Anisimova, locul 78 WTA, a castigat, duminica, al doilea ei turneu WTA din cariera, Melbourne Summer Set 2. Americanca in varsta de 20 de ani a invins-o, in finala, cu scorul de 7-5, 1-6, 6-4, pe Aliaksandra Sasnovici, locul 107 WTA.Amanda Anisimova, 20 de ani, a suferit…

- Jaqueline Cristian a parasit WTA Melbourne Summer Set 1 din runda inaugurala, sportiva noastra fiind invinsa de Kaia Kanepi (locul 73 mondial). Din pacate, Jaqueline nu a putut profita de cele doua mingi de meci avute în setul al doilea, iar înfrângerea a venit dupa o partida…

- O femeie din statul american Maryland sarbatorește dupa ce a caștigat la loterie pentru a treia oara in aproximativ trei ani, relateaza CNN . Femeia in varsta de 61 de ani din Comitatul Montgomery a cumparat recent doua bilete de razuit ce costa 5 dolari de la un magazin din orașelul Bethesda. Primul…

- Capitala Romaniei, cu peste 390.000 de utilizatori Revolut, reprezentand 26% din baza totala de clienti activi inregistrati in tara, se afla pe locul al doilea in top 10 orase cu cei mai multi clienti Revolut, potrivit datelor disponibile in aplicatie la nivelul lunii noiembrie 2021.

- Cu aproape doua treimi din voturi, stangistul Rumen Radev a castigat al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Bulgaria desfasurat duminica, indica primele sondaje la iesirea de la urne, relateaza Agerpres, citand Reuters.

- Sebastien Ogier a caștigat pentru a 8-a oara Campionatul Mondial de Raliuri. Legendarul pilot francez, ajutat de copilotul Julien Ingrassia, s-a impus in ultima etapa a sezonului, la Monza, in Italia.