- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer a propus includerea in legea fundamentala a tarii dreptul de a plati in numerar, care ramane mai popular in Austria decat in multe alte tari, transmite AP.

- Cancelarul german, Olaf Scholz, ar urma sa mearga intr-o vizita oficiala la Viena, pentru a discuta cu omologul austriac, Karl Nehammer, privind extinderea spațiului Schengen, potrivit publicației austriece Kleine Zeitung.

- Sistemul UE privind migratia nu functioneaza, motiv pentru care Austria, Ungaria si Serbia au apasat puternic frana, a declarat cancelarul austriac Karl Nehammer la Summit-ul Migratiei organizat la Viena. El spune ca cel mai important obiectiv este ca oamenii sa nu mai porneasca deloc la drum.

- Proiectul de lege pentru modificarea Legii spațiilor verzi a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Camerei Deputaților, dezbaterea acestuia fiind amanata pentru sesiunea care va incepe la toamna. Primarul General Nicușor Dan, dar și mai multe ONG-uri au protestat fața de modificarile…

- Karl Nehammer, cancelarul federal austriac, comentand evenimentele din Rusia, a subliniat importanța de a preveni ca armele nucleare sa ajunga in maini greșite. El a facut aceste declarații in cadrul “Forumului European” de la Gottweig. “Armele nucleare nu trebuie sa cada in maini greșite”, a spus el.…