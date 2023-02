Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu sustine ca in aceasta parte a procesului de aderare la Spatiul Schengen este aproape imposibila decuplarea tarii noastre de Bulgaria, precizand ca Romania trebuie sa sprijine tara vecina, care are multe dificultati, legate de statul de drept, de problema frontierei…

- Victor Negrescu spune ca tema aderarii Romaniei la Spatiul Schengen trebuie sa ramana pe agenda europeana, astfel ca „vom avea o sansa reala ca tara noastra sa intre in spatiul Schengen pe finalul anului” și vorbește de scenariul intrarii Bulgariei mai devreme in Schengen.„Este important ca subiectul…

- Partidul Alternativa Dreapta constata lipsa de asumare si de claritate morala a guvernului condus de Nicolae Ciuca si a presedintelui Romaniei, Klaus Werner Iohannis. Tara noastra a fost umilita in cadrul Consiliului JAI din cauza incompetentei si a indolentei celor care astazi conduc Romania. Dupa…

- Victor Negrescu considera ca aderarea Romaniei la Schengen nu a fost suficient de bine pregatita din punct de vedere politic și ca trebuia ca discuțiile sa fie axate pe decuplarea Romaniei de Bulgaria.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer spune ca Austria are o problema cu imigrația și ca Ministerul de Interne vrea un nou calendar de aderare la Spațiul Schengen pentru Romania și Bulgaria la primavara. Declarația a fost facuta dupa o intalnire cu șeful popularilor din Parlamentul European, Manfred Weber.…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer spune ca Austria are o problema cu imigrația și ca Ministerul de Interne vrea un nou calendar de aderare la Spațiul Schengen pentru Romania și Bulgaria la primavara. Declarația a fost facuta dupa o intalnire cu șeful popularilor din Parlamentul European, Manfred Weber.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Romania va cere maine un vot in Consiliul JAI pe tema aderarii la Spatiul Schengen. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune ca acest lucru ne permite in viitor sa dam in judecata Austria la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Potrivit lui Negrescu, variantele…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat ca parlamentul suedez a votat vineri dimineața pentru aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Acesta susține ca poziția Austriei in cadrul reuniunii ambasadorilor statelor UE este de opoziție deschisa fața de Romania in spațiul de libera circulație iar…