- Dupa prima runda de discuții, liderii Coaliției reiau discuțiile marți dupa-amiaza. Zgarciți in declarații, Dan Barna și Kelemen Hunor au anunțat, la finalul primei intalniri, ca partidele și-au pus opțiunile pe masa. In spatele ușilor inchise, liderii din Coaliție și-au reproșat nemulțimirile legat…

- Este prima intalnire intre PNL și USR-PLUS, dupa scandalul demiterii lui Vlad Voiculescu. Cele doua tabere au incearcat sa gaseasca o rezolvare la criza din guvern, dar nu au stabilit nimic clar. Liberalii sunt fermi pe poziție, insa. Nu il schimba pe Cițu de la șefia Guvernului. Solicitarile PNL in…

- USR-PLUS merge la ședința Coaliției din aceasta seara cu mandatul de a cere în continuare retragerea lui Florin Cîțu de la conducererea Guvernului, precum și cu solicitarea ca evaluarea miniștrilor, inclusiv a premierului, sa fie facuta în coaliție, au declarat pentru HotNews.ro surse…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, demis saptamana aceasta de premierul Florin Cițu, susține, vineri dimineața, o conferința de presa, in condițiile unor tensiuni mari in coaliția de guvernare. Alianța USR-PLUS spune ca premierul nu mai are susținerea ei din cauza demiterii lui Voiculescu.…

- PNL a facut zid în fața lui Florin Cîțu și adopta tactica așteptarii. De altfel, decizia premierului de-a a-l demite pe ministrul Sanatații a fost salutata în interiorul PNL unde, de mai mult timp existau mari nemulțumiri pe tema activitații lui Vlad Voiculescu. Decizia conducerii…

- ​​USR-PLUS cere retragerea lui Florin Cîțu, liderii partidului fiind nemulțumiți de modul în care Vlad Voiculescu a fost demis de premier, susțin surse din partid pentru HotNews.ro. Liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca nu se pune problema. „Decizia de susținere a lui Florin…

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu a fost demis de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineața. De altfel, acesta va ocupa funcția de ministru interimar al Sanatații. De asemenea, și secretarul de stat Andreea Moldovan a fost demisa. Dupa demiterea…