- Liderul formațiunii politice „Partidul Nostru”, Renato Usatii, cel care s-a clasat al treilea in primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, va avea miercuri o intalnire cu candidatul...

- Analistul politic Iulian Chifu apreciaza ca, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, voturile vor fi acordate pro-Igor Dodon si anti-Dodon, adaugand ca Maia Sandu, care a castigat primul tur, este favorita. "Practic, in momentul de fata, turul doi este un vot pro sau anti-Dodon,…

- Presedintele Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, care a obtinut cel mai bun scor in primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica, a multumit, luni, alegatorilor pentru votul acordat, aratand ca "doua treimi dintre cetatenii din Republica Moldova au votat pentru schimbare",…

- Maia Sandu a obtinut 35,88 % din voturile exprimate la sectiile de vot din Moldova la alegerile prezidentiale de duminica, actualul presedinte al Republicii Moldova Igor Dodon fiind pe locul al doilea, cu 32,79% din voturi, conform datelor prezentate de Comisia Electorala…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, si candidatul Partidului Actiune si Solidaritate, pro europeana Maia Sandu, vor accede in turul al doilea al alegerilor prezidentialePresedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, si candidatul Partidului…

- Daca in turul doi la alegerile prezidențiale ar ieși Igor Dodon și Maia Sandu, atunci actualul președinte ar caștiga scrutinul cu 56,2 la suta din voturile celor deciși. Datele sunt prezentate in studiul sociologic VOX POPULI - August 2020, lansat de Asociația Sociologilor si Demografilor din Republica…