Noi negocieri au avut loc ieri intre delegatiile rusa si ucraineana, la Istanbul, dupa mai bine de doua saptamani de discutii prin videoconferinta. Rusia a anuntat ca-si va reduce „drastic" operatiunile militare in zonele Kiev si Cernihiv, pentru a „creste increderea" in negocierile viitoare. Ucraina a propus sa isi asume statut de neutralitare, in schimbul garantiilor de securitate. Rusia prezinta infangerea din jurul Kievului drept o victorie. Consilierul presedintelui Volodimir Zelenski, Mykhailo Podoliak, a declarat dupa negocierile cu partea rusa ca au fost discutate garantii de securitate…