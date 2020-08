Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, au aparut imagini publicate de ziarul „Adevarul”, care arata ca șefii Poliției Romane, Liviu Vasilescu – șeful Poliției Sector 5, Catalin Paștin și Bogdan Berechet – șeful Poliției Capitalei, s-au intalnit in biserica, in noaptea de 8 august 2020, cu capii clanului infracțional…

- Razboiul clanurilor declanșeaza scandal in Poliția Romana. Șefii Poliției au participat la o intalnire de taina cu frații Duduianu, in toiul nopții de 8 spre 9 august. Și nu doar interlopii apeleaza la legea tacerii, o fac acum și oamenii legii in fața acuzațiilor. Intalnire de taina, langa o biserica,…

- Ofiteri de rang inalt din Politia Romana s-au intalnit cu Elvis Pian si reprezentantii Clanului Duduianu in noaptea de 8 spre 9 august, pentru a negocia conditiile de inmormantare a lui Emi Pian. Interlopul mort era depus de trei zile la domiciliu, nu la o capela, asa cum prevede legea si, in plus,…

- Intalnirea secreta ar fi avut loc sambata noaptea, cu cateva ore inainte de inmormantarea lui Emi Pian. Conform surselor, acestia s-ar fi intalnit intr-o biserica din sectorul 5, care a fost deschisa special pentru discutia lor, iar Duduienii ar fi inregistrat audio totul. Seful Politiei Romane l-ar…

- Perchezițiile facute azi la mai multe locuințe ale clanului Duduianu ar fi avut drept scop recuperarea unei dovezi a unei intalniri secrete desfașurate intre Liviu Vasilescu, șeful Poliției Romane, Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei și membrii din clanul Duduianu. Sursele afirma ca Duduienii…

