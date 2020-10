Stiri pe aceeasi tema

- Sanatatea negociatorului-sef palestinian Saeb Erekat s-a inrautatit, el fiind acum in stare critica, a anuntat luni spitalul din Israel unde este tratat pentru complicatii legate de COVID-19, relateaza DPA, informeaza AGERPRES.In varsta de 65 de ani, Erekat a fost transferat din orasul sau…

- Incidentul s-a petrecut la Giv'at Ze'ev, o asezare evreiasca din Cisiordania, aflata la 5 km nord-vest de Ierusalim. Pe retelele de socializare au circulat informatii cum ca nunta ar fi fost organizata pe ascuns, iar politia a descins la adresa in urma unor reclamatii ale vecinilor. Citeste…

- "Palestina a ajuns victima ambitiilor electorale ale lui Trump", a afirmat vineri Saeb Erekat, secretarul general al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), la scurt timp dupa anuntul transferului ambasadei sarbe in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, transmite AFP. Echipa presedintelui american…

- Sambata noaptea, protestele din Israel impotriva premierului Benjamin Netanyahu au atins cel mai mare numar de participanti in fata resedintei din Ierusalim, a casei private din Caesarea, la malul Mediteranei, in Tel Aviv si in principalele orase din Israel, scrie analistul geopolitic Iulian Chifu pe…