- OMV Petrom a semnat un acord pentru achizitionarea mai multor proiecte pentru constructia de parcuri fotovoltaice in judetul Teleorman, cu o putere instalata de aproximativ 710 MW, se arata in raportul transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti.Proiectele sunt dezvoltate de compania daneza Jantzen…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.IV.2023, au totalizat 10.710.400 tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 13.000 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 6.221.100 tep, in crestere cu 214.900 tep (+3,6%) fata de perioada 1.I-30.IV.2022,…

- Autoritatile din capitala Vietnamului, Hanoi, au decis sa reduca iluminatul stradal pentru a mentine sistemul national energetic in stare de functiune in contextul temperaturilor record care au determinat o crestere a consumului de electricitate in anumite regiuni ale acestui stat din sud-estul Asiei,…

- Vara in India a fost intotdeauna fierbinte. Din ce in ce mai mult, testeaza limitele supraviețuirii umane. Cererea de aparate de aer condiționat este in creștere pe piețele unde atat veniturile, cat și temperaturile sunt in creștere. Pe masura ce temperaturile au urcat in cea mai populata națiune din…

- Veste proasta pentru cei care abia asteptau sa guste ciresele romanesti de mai. Mai avem ceva de asteptat si nu trebuie sa ne asteptam la preturi mici. Am avut episoade de ger in aprilie, pomii au fost afectati iar florile s-au oflilit. O prima recolta compromisa.In mod normal, peste o saptamana ar…

- Cererea de mici pentru minivacanta de 1 Mai din acest an s-a majorat cu circa 30% fata de aceeasi perioada a anului trecut, productia estimata de procesatori fiind de aproximativ 18 milioane de mititei, ceea ce inseamna ca jumatate dintre romani vor consuma acest emblematic produs, sustine Dana Tanase,…