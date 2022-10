Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din orasul englez Leicester a condamnat un barbat la inchisoare pentru zece luni, pentru participarea sa la ciocnirile recente dintre grupuri de hindusi si musulmani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un barbat din judetul Valcea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a ucis-o pe fiica surorii sale, in varsta de doi ani si 11 luni, care ii fusese incredintata de parinti, el enervandu-se pentru ca aceasta plangea si a aruncat-o pe podea, informeaza News.ro. Fii la curent cu…

- Un barbat care a impușcat mortal, in cap, un casier de la o benzinarie din Germania, pentru ca ii ceruse sa poarte masca de protecție, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Atacatorul s-a declarat stresat de restricțiile pandemice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de catre Tribunalul Constanta, dupa ce si-a agrest iubita, iar apoi a injunghiat-o cu o foarfeca in zona spatelui, fapta avand loc intr-un camping din Eforie Nord. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- O tanara in varsta de 22 de ani din judetul Olt a fost ucisa in bataie de catre fratele ei, in varsta de 24 de ani, el fiind cercetat pentru omor. Barbatul a fost arestat preventiv, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un cetațean german este acuzat de crima și tentativa de crima la mai bine de trei decenii dupa ce ar fi dat foc unui adapost pentru solicitanții de azil din vestul Germaniei, in contextul unei serii de atacuri asupra strainilor la inceputul anilor 1990. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Naidangiin Tuvshinbayar, medaliat cu aur la judo la Jocurile Olimpice și fost președinte al Comitetului Olimpic Național Mongol (MNOC), a fost condamnat la 16 ani de inchisoare pentru crima. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat de 36 de ani, care fusese condamnat la cinci ani si cinci luni de inchisoare pentru trafic de droguri, a fost gasit de politistii din Capitala intr-un imobil din Sectorul 2, el fiind incarcerat, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…